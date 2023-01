Portano in Sud America le tracce di Angela Celentano

Una nuova pista, che porta in Sud America, riaccende le speranze dei genitori di Angela Celentano, la bimba di Vico Equense scomparsa a tre anni il 10 agosto del 1996 sul monte Faito. L'avvocato Luigi Ferrandino, che segue la famiglia, è riuscito a ottenere campioni di DNA. Un suo collaboratore li ha prelevati in un paese del Nord Europa dove la giovane sudamericana era andata per motivi di lavoro. Quando arriveranno a Napoli saranno sottoposti al test e il profilo sarà confrontato con quelli dei genitori di Angela, Catello e Maria.

La donna che mostra una notevole somiglianza con quelle che dovrebbero essere oggi, secondo le ricostruzioni, le sembianze di Angela lavora nel mondo della moda e vive in una famiglia facoltosa. Somiglia in modo impressionante a una sorella della bambina scomparsa.

Tutto parte dall'immagine, virale sui social, di come Angela sarebbe oggi a circa trent'anni: un'elaborazione al computer, con la tecnica dell'age progression. Dall'America latina arriva alla famiglia la segnalazione di una somiglianza. Iniziano le ricerche. Fra dieci o quindici giorni la verità sull'identità della giovane donna, il cui volto su un'altra foto, che non può essere diffusa, ha fatto battere forte il cuore della madre di Angela.

Nel servizio parla l'avvocato Luigi Ferrandino, legale dei Celentano.