IL VIDEO - Auto in cenere e devastazione a Domicella

È di origine dolosa I'incendio che pochi minuti dopo la mezzanotte del 4 gennaio, ha distrutto un'auto parcheggiata in via Casale, a Domicella, in provincia di Avellino.

Le fiamme si sono propagate ad altre due auto in sosta che sono state gravemente danneggiate. L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino e di una squadra di supporto giunta dal distaccamento di Napoli ha impedito al fuoco di aggredire altre auto parcheggiate.

I carabinieri della compagnia di Baiano indagano per ricostruire il movente del rogo e risalire ai responsabili.