IL VIDEO - A fuoco il garage, tragedia sfiorata a Lioni

Tre persone sono state salvate nella contrada Procida Vecchia, a Lioni, in provincia di Avellino, a seguito di un incendio sviluppatosi nel garage di un’abitazione a tre piani. I vigili del fuoco di Montella, in coordinamento con la centrale operativa che ha inviato un’autobotte da Avellino, hanno tratto in salvo gli abitanti della casa, dopo che le fiamme avevano interessato un’auto, un trattore, legna e materiale vario. L’incendio è stato spento non senza difficoltà dato che i fumi della combustione avevano invaso l’intera struttura.

Un uomo anziano con il figlio sono riusciti a uscire dalla struttura, mentre una donna ottantenne si è rifugiata all’ultimo piano e si è affacciata alla finestra per respirare: alla fine è riuscita a uscire scendendo da una scala posizionata dai pompieri. L’anziana è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti e non è stato necessario il ricovero ospedaliero.