Ennesima vittima sul lavoro, muore un operaio di 22 anni

Un terribile incidente sul lavoro, questa mattina, mortale. Non ce l'ha fatta Antonio Golino, un giovane operaio di appena 22 anni originario di Marcianise nel casertano. Da una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri, ancora da verificare, pare che il ragazzo sia rimasto schiacciato da un bancale all'interno dell'azienda dove lavorava. Azienda specializzata nell'affettatura e nel confezionamento di salumi e formaggi per la grande distribuzione.

I militari della locale compagnia e i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8,30 nella zona industriale di Caivano, a Pascarola, area a nord di Napoli, all'interno della M&C. Sul posto anche i soccorsi del 118 ma i medici non hanno potuto far altro che riscontrarne il decesso. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente su cui è stata aperta un'inchiesta. È l'ennesima morte bianca proprio nel giorno fissato per discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un appuntamento, oggi preliminare, dove oltre al governo, ci saranno tutti i sindacati per evitare che la strage continui.