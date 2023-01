Gli inquirenti belgi chiedono revoca dell'immunità parlamentare per Andrea Cozzolino

Gli inquirenti di Bruxelles che indagano sulla presunta corruzione all'europarlamento chiedono di revocare l'immunità agli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, accostati alle manovre per ammorbidire la posizione delle istituzioni europee su Qatar, Marocco e Mauritania. L'inchiesta Qatargate coinvolge l'ex eurodeputato e sindacalista Pier Antonio Panzeri, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Khaili ed il suo compagno, Francesco Giorgi, assistente parlamentare di Cozzolino. Oggi Brando Benifei, membro della Commissione giuridica che dovrà valutare la richiesta di revoca formulata dalla magistratura belga, ha confermato che il Pd voterà a favore; mentre Cozzolino si è detto disponibile ad essere ascoltato dagli inquirenti, dichiarandosi estraneo ai fatti.

60 anni, cresciuto a Torre del Greco, Andrea Cozzolino attraversa tutte le stagioni della sinistra campana degli ultimi 40 anni, in prima fila nell'associazione studenti napoletani contro la camorra, poi alla guida della federazione dei giovani comunisti e responsabile per il Mezzogiorno. Segue l'evoluzione del Pci in Pds, la nascita dei Democratici di Sinistra, diventando assessore all'Agricoltura nella giunta regionale campana presieduta da Antonio Bassolino. Nel 2011 vince le primarie per la scelta del candidato sindaco di Napoli ma la consultazione viene annullata per presunte infiltrazioni malavitose nel voto. Dal 2009 è eletto ininterrottamente al Parlamento Europeo con il Pd, entrando a far parte della delegazione per i rapporti con i paesi arabi e del Maghreb.