Ischia, la Camera approva il decreto

Un primo stanziamento di 85 milioni di euro. Un ordine del giorno vincolante che impegna il Governo a trovarne altri 25. A poco più di due mesi dalla frana che ha travolto Casamicciola, la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto per l'isola verde. La norma contiene anche una serie di agevolazioni fiscali per i residenti dei comuni interessarti dal tragico evento e ristori per i mancati introiti. Un primo passo, dice il relatore Giampiero Zinzi. Critico il governatore De Luca, che chiede più risorse. Lo stesso motivo che è alla base dell'astensione del Pd. E sulla risorse la maggioranza ribatte: se serviranno, faremo la nostra parte in Parlamento. Comunque per la messa in sicurezza dell'isola un primo passo, con un ampliamento dei poteri del commissario Legnini che potrà contare anche su un adeguamento della struttura commissariale. Legnini avrà anche a disposizione 20 milioni di euro per eliminare i detriti che ancora deturpano l'isola.