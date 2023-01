Jabil, i dipendenti bloccano la rotonda: "No ai licenziamenti"

Tornano a protestare i lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta) che hanno bloccato per alcuni minuti la rotonda stradale che sorge a poche centinaia di metri dallo stabilimento nel tentativo di alzare l'attenzione in vista della scadenza del 31 gennaio quando terminerà la cassa integrazione e l'azienda, in mancanza di soluzioni alternative, potrà iniziare a inviare le lettere di licenziamento