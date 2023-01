Jabil, la rabbia e i timori dei dipendenti

Saranno circa duecento con quattro pullman i lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise, in provincia di Caserta, che raggiungeranno domani Roma per presidiare con un sit-in l'incontro tra le parti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sul tavolo i 190 licenziamenti decisi dalla multinazionale: il 31 gennaio infatti scade la cassa integrazione e la Jabil, a meno che domani non emergano soluzioni alternative, potrebbe iniziare a inviare le lettere di licenziamento.

L'auspicio di sindacati e lavoratori è che l'azienda si prenda ancora un po' di tempo magari per definire eventuali piani di ricollocamento dei lavoratori da licenziare. Anche domani comunque i sindacati chiederanno come pre-condizione per trattare, il ritiro o la sospensione del piano di licenziamenti.

I dipendenti stanno presidiando la fabbrica da una settimana. Le loro impressioni alla vigilia del tavolo, tra rabbia, speranze e sconforto.