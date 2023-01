Un murale di Jorit per ricordare Mario Paciolla

Verità e giustizia per Mario Paciolla. Sono tre anni che i famigliari e gli amici del cooperante napoletano trovato ucciso in Colombia in circostanze ancora misteriose, chiedono a gran voce che si faccia giustizia, ma tra poco, si spera, questo messaggio oltrepasserà i confini nazionali, perché sta per prendere forma un ritratto di Jorit, proprio per far fare all'immagine di Paciolla il giro del mondo. Mamma Anna e papà Pino ci sperano, anche perché l'intenzione della procura è quella di archiviare il caso.

Il murale sorgerà, col patrocinio del Comune di Napoli e della Città metropolitana, all'interno del liceo “Vittorini” che Mario frequentava da ragazzo, e sarà finanziato con un crowdfunding messo in piedi dalla cooperativa “Gesco”.

Su Jorit - artista ormai di fama internazionale - pesa dunque una bella responsabilità: quella di preservare attraverso la sua opera la memoria di Mario Paciolla e di tutti quelli che come Mario hanno scelto di dedicarsi a migliorare questo mondo, anche mettendo a rischio la propria vita.



Nel servizio le interviste ad Anna Paciolla, mamma di Mario, Sergio D'Angelo, fondatore e presidente di Gesco, e Jorit, artista di fama internazionale.