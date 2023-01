Kvaratskhelia salta Salernitana-Napoli

Kvaratskhelia non ci sarà. Il georgiano - già out in Coppa Italia - salta anche la trasferta di Salerno. A confermarlo, in conferenza stampa, lo stesso Spalletti. "Oggi non ha febbre - spiega l'allenatore - ma non sarebbe prudente rischiarlo".

Spazio a Elmas, dunque. Il numero 7 è in una condizione tale da meritare una chance da subito, dice Spalletti. Il macedone - in gol in quattro delle ultime sei di campionato - in Coppa Italia è uscito pochi istanti prima del pari della Cremonese. "Un'eliminazione che non fa piacere - spiega Spalletti - ma che non lascia strascichi".

In casa Salernitana, la curiosità è tutta legata al Nicola bis. Il tecnico esonerato e richiamato - in settimana - nel giro di 48 ore. “È arrivato il momento di rialzare la testa, a cominciare dalla difficilissima gara col Napoli, dando il massimo e lottando su ogni pallone fino all’ultima goccia di sudore” le parole dell'allenatore alla vigilia.

Anche i granata devono fare i conti con assenze importanti. Oltre a Mazzocchi, Sepe e Maggiore - infortunati di lungo corso - restano fuori Fazio, Bronn e Radovanovic.