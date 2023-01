La disperazione dei dipendenti Ipercoop

Sono scesi di nuovo in strada, con un presidio davanti all'ipermercato di Afragola i 140 dipendenti dell'Ipercoop per cui dal 31 gennaio scatteranno i licenziamenti. Nonostante un passaggio societario la vertenza non ha avuto esito positivo e a ottobre scorso c'è stata la chiusura definitiva. Ma il 31 gennaio scade anche la cassa integrazione e le prospettive per i lavoratori sono fosche.

Nel servizio l'intervista a Luana Di Tuoro, segretario generale Filcams Cgil Campania.