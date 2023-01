La Fondazione Valenzi ricorda la Shoah

Alla vigilia del giorno della memoria, istituito per non dimenticare l'orrore della Shoah, la fondazione Valenzi allarga lo sguardo perché c'è ancora bisogno di lottare contro le tante forme di discriminazione alimentate oggi anche dai social. Al Teatro Trianon di Napoli si ritrovano gli studenti di ventidue scuole campane per l'evento conclusivo del progetto “Criticamente” che li ha visti impegnati, nei mesi scorsi, nella realizzazione di video, disegni, fumetti dedicati a parole potenti come pace, libertà, uguaglianza e al ricordo delle vittime dell'Olocausto.

Nel servizio le voci di Lucia Valenzi, presidente della Fondazione Valenzi, Roberto Modiano della Comunità Ebraica di Napoli e Andrea Tartaglia, musicista.