Napoli si rialza contro Sassari, Scafati sfiora l'impresa a Tortona

Comincia col piede giusto il girone di ritorno per la Gevi Napoli, che contro la Dinamo Sassari dell'ex, applauditissimo, Piero Bucchi sfodera una delle migliori prestazioni stagionali e si prende due punti importantissimi per la classifica e il morale. Gli azzurri agganciano a 12 punti la Givova Scafati che invece è caduta ma con onore per 79 a 74 sul campo di Tortona, sfiorando l'impresa contro la terza forza del campionato. Alla squadra di coach Caja, sempre priva del suo bomber David Logan, non sono bastati i 17 punti a testa di Stone e Okoye.

Al Palabarbuto si vede una Gevi compatta e solida sui due lati del campo, trascinata a sorpresa da uno Stewart da 22 punti con 4 su 5 da tre. Gli azzurri calano solo nel finale, dopo aver accumulato anche 23 punti di vantaggio chiudono sul 93 a 83. La squadra di coach Pancotto porta cinque uomini in doppia cifra e finalmente chiude un match con percentuali importanti, quasi il 70 per cento da due e il 52 per cento da tre. Il paradosso, in una classifica così corta, è che sia Napoli che Scafati sono a due punti dall'ultimo posto e a due punti dai play off. Insomma, tutto può ancora succedere, ma l'importante è aver ritrovato la fiducia.



Nel servizio, l'intervista al coach della Gevi, Cesare Pancotto.