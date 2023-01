La media industria cresce più al Sud che al Centro-Nord

Le medie imprese del Mezzogiorno crescono e negli ultimi dieci anni hanno superato le aziende con le stesse caratteristiche del Centro-Nord. E' quanto emerge da un rapporto di Medio Banca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. L'incremento del giro d'affari nel 2022 è stato pari all'8,1% (contro il 7,2% delle altre aree d'Italia), preceduto da un aumento del 10% registrato nel 2021. Una performance che fa superare i livelli pre-pandemia e che sembra non risentire dell'impennata dei costi energetici.

"Sono imprese che hanno messo in evidenza una capacità di resilienza non inferiore rispetto alle altre presenti nel resto del Paese", sottolinea il presidente di Unioncamere Andrea Prete, aziende spesso figlie di tradizioni familiari ma "pronte a cogliere le sfide del cambiamento, facendo leva anche sul Pnrr". Tant'è che il 71% di queste imprese sta preparando progetti per accedere ai fondi del piano.

Una dinamicità che in dieci anni, tra il 2011 e il 2020, ha visto crescere il loro fatturato del 35,2% (contro il 16,7% delle altre aree d'Italia), la produttività del 28,3% e la forza lavoro del 25,6%: anche in questo caso le prestazioni della media industria meridionale sono superiori a quelle delle cugine del settentrione. Un dato significativo se si pensa che rappresentano quasi il 10% del totale delle medie imprese italiane. E circa il 40% opera in Campania.