VIDEO - La piena del Volturno

La piena del Volturno in tutto il basso corso del fiume durerà per tutta la giornata del 19 gennaio. L'avviso di allerta è arrivato dal Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno. Le autorità hanno avvertito i cittadini di Capua, Grazzanise, Cancello e Arnone e Castel Volturno.

Nella notte tra mercoledì e giovedì in via precauzionale è stato anche chiuso un tratto dell'autostrada A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, poi riaperto alle sei di giovedì mattina. Campi agricoli e frutteti sono stati invasi dall'acqua. Neanche il tempo per gli agricoltori di fare la conta dei danni, che è già prevista una nuova allerta meteo di livello arancione a partire dalle 12 di venerdì 20 gennaio.