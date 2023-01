La rete dei reati

Le aree di indagine e azione aumentano, cambiano pelle, le competenze richieste a chi è in prima linea sono sempre più ampie e articolate.

Fenomeni di crescente complessità, come le tecnologie che consentono di commettere i reati.

Dal resoconto relativo al 2022 della polizia postale e delle comunicazioni i numeri.

Per il contrasto alla pedo-pornografia online e agli abusi sui minori 101 casi in Campania, 20 persone arrestate, 116 denunciate.A livello nazionale un aumento dell'8 per cento rispetto al 2021, con oltre 2600 siti inseriti in black list e oscurati.

Tra i fenomeni più preoccupanti l'adescamento online: la fascia di età va dai 10 ai 13 anni e tende ad abbassarsi. 51 gli episodi denunciati in Campania,3 gli arresti.

Dimunizione dei casi di cyberbullismo: 24. Erano stati 43 nel 2021.

Aumentano e di molto invece i reati contro la persona: stalking, revenge porn, ricatti sessuali, illecito trattamento dei dati: 2759 contro i 1942 dell'anno precedente, 4 arresti.

Capitolo enorme poi quello delle truffe online, per un ammontare in Italia di oltre 36 milioni di euro e più persone indagate e identificate. In Campania meno casi, meno arresti ma più perquisizioni.

Il lavoro della polizia postale passa anche per la prevenzione e l'informazione nelle scuole. Format come “Cuoriconnessi”, campagne come "Una vita da social" hanno coinvolto in Campania oltre 214 istituti scolastici.