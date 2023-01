L'autobus dei tifosi della Casertana in fiamme

Un autobus in fiamme per le strade di Pagani, nei pressi dello stadio Torre. Due tifosi feriti, di cui uno intossicato. Anche un carabiniere colpito a un gamba. È questo il primo bilancio degli scontri tra i tifosi della Paganese e della Casertana avvenuti poco prima dell'inizio del derby di serie D di calcio nella città del Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi su cui viaggiavano i sostenitori della squadra di Caserta sarebbe stato bloccato dai tifosi della squadra avversaria e successivamente dato alle fiamme. A quel punto sono iniziati i tafferugli in strada che hanno reso necessario l'intervento dei carabinieri. Cinquanta tifosi della Casertana sono comunque riusciti ad entrare allo stadio per assistere alla partita che si è disputata regolarmente e ha visto la vittoria della Paganese per 2 a 1.



Nel video le immagini delle fiamme che in poco tempo hanno avvolto l'autobus. L'incendio avrebbe anche raggiunto il piano terra di un'abitazione adiacente.