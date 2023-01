Lavoratori in corteo per le strade di Caserta. Meno quattro ai licenziamenti

Duecento lavoratori in marcia lungo le strade di Caserta, dalla stazione alla Prefettura. Mancano 4 giorni alle lettere di licenziamento: la richiesta alle istituzioni è quella di bloccarle, assicurare il prolungamento degli ammortizzatori sociali, il tempo necessario per l'istituzione di un tavolo di confronto concreto, sul territorio, per vagliare le possibilità e cercare strade condivise per un piano di reindustrializzazione che non lasci indietro nessuno.

Troppo forte l'amarezza per l'esperienze passate. Softlab e Orefice, due fallimenti. Lo scoraggiamento è il sentimento prevalente nel corteo che attraversa la città. Alla partenza, c'è la Reggia di sfondo, il contrasto, fortissimo, tra i tesori offerti ai turisti e le ferite di una terra che un tempo si chiamava di lavoro.

La storia di Titti, operaia di 51 anni. Una vita di lavoro, tutta alla Jabil. Il marito, uno dei tanti disoccupati traditi dalle promesse di un polo dell'elettronica di cui ora restano solo le macerie. Ci spiega: non conta essere o meno nella lista dei 190 licenziamenti, in ballo è il destino di tutti, di tutta la provincia. Quello che tutti chiedono è un piano di rilancio industriale. Ora si attende che il prefetto riceva le delegazioni sindacali per discutere delle richieste.