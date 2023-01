Idonei nei centri per l'impiego mai assunti, scatta la protesta

Manifestazione congiunta in via Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania: hanno protestato insieme i disoccupati di lungo corso del progetto Bros e gli idonei del concorso per i centri per l'impiego finora mai assunti.

Nel servizio le voci di Patrizia Avolio del progetto Bros, e Ferdinando Finale, presidente del Comitato idonei dei centri per l'impiego della Regione Campania.