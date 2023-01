Le criticità dell'istituto minorile di Airola

Il carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento, è finito spesso sotto i riflettori negli ultimi anni per problemi che mettono in condizioni di estremo disagio guardie penitenziarie e detenuti.

Un carcere dove, complici anche le carenze, spesso avvengono episodi di violenza. L'ultimo lo scorso novembre, con tre agenti aggrediti da un detenuto.

Una casa circondariale che soffre di gravi criticità già denunciate dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello intervistato nel servizio.