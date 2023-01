Le storie degli ebrei napoletani, vittime dell'Olocausto

Nelle parole di Lydia Scharaper c'è tutta la disperazione ancora attuale della comunità ebraica. Il dolore per la Shoah è un dolore senza tempo che rivive anche nelle parole dei nipoti dei deportati, che in Prefettura ricevono le medaglie al valor civile per quella sofferenza.

Nel giorno della memoria, il ricordo è per la piccola Luciana Pacifici, 9 mesi appena, deportata e sterminata ad Auschwitz con la sua famiglia. Oggi a Napoli il suo nome è quello di una strada, prima intitolata al giurista napoletano Gaetano Azzariti, che fu presidente del Tribunale della Razza. In piazza Bovio, le pietre d'inciampo recano i nomi della famiglia Pacifici, in un luogo del ricordo.

Nella sala dei baroni del Maschio Angioino gli studenti dell'Istituto Foscolo-Oberdan suonano la colonna sonora dell'Olocausto mentre 221 volti di bambini sono impressi nella mostra di Christophe Mourey sul rastrellamento del ghetto di Roma. Lydia Scharaper presidente comunità ebraica Napoli, Vincenzo Staiano familiare di un deportato, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Christophe Mourey artista, Alfredo Pezone curatore mostra.