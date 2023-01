Salernitana, stasera a Lecce occorre la svolta. Napoli-Roma verso il sold-out

Ottantanove giorni dall'ultima vittoria. La Salernitana spera che la lunga attesa finisca stasera. Alle ore 20.45 andrà in campo a Lecce per cominciare con il passo giusto il girone di ritorno.

Nicola, sconfitto 2-1 all’andata all’Arechi, avrà due pedine in più per cambiare marcia dopo i soli due punti nelle ultime sette partite.

William Troost-Ekong è pronto a esordire al centro della difesa, quasi certamente accanto al recuperato Pirola, mentre Crnigoj dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.

Modulo ibrido tra 3-5-2 e 4-4-2: tutto dipenderà dalle posizioni di Candreva e Vilhena, di sicuro Dia giocherà più vicino a Piatek davanti.

Il Napoli avrà più tempo per preparare il big match con la Roma in programma domenica sera, tempo che servirà a Kvaratskhelia per ripresentarsi al top.

Spalletti lo riproporrà nel tridente, con Elmas che potrebbe giocare mezzala al posto di Zielinski.

In panchina ci sarà anche il nuovo acquisto Gollini, che avrà modo di ammirare lo spettacolo sugli spalti: al Maradona si va verso il sold-out.