Lingua greca, consegnati i diplomi

Assegnati i diplomi a giovani e adulti che hanno superato l'esame in greco contemporaneo. Un evento che ha testimoniato il forte legame tra Napoli e la Grecia. La cerimonia organizzata dal Centro esami riconosciuto dalla Stato greco, che si è svolta nel palazzo rinascimentale sede della Fondazione Quartieri Spagnoli nel cuore di Napoli, si è aperta con la benedizione e con il taglio della Vassilopita, tipico dolce di Capodanno della cultura greca, alla presenza del vescovo della Chiesa Greco ortodossa di Napoli, Antonopoulos. La comunità ellenica è centro di esami per la lingua greca ed ogni anno i diplomi arrivano da Salonicco dove opera attivamente il Centro. La necessità di costituire un riferimento per tutte le persone interessate è nata dalla continua richiesta, da parte di giovani ed adulti di imparare la lingua affascinate dal greco contemporaneo.

Nel servizio la voce di Antonio Arcudi, Presidente Archeoclub d'Italia Napoli Parthenope