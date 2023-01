"Mai viste fiamme così alte, siamo scappati in pantofole"

Il giorno dopo l'incendio, sui volti degli abitanti nel palazzo di parco Schiano, in una traversa di via della Libertà a Portici, in provincia di Napoli, si legge la stanchezza di chi ha fatto le ore piccole e il terrore per lo scampato pericolo. Le fiamme sono partite da un appartamento al terzo piano, arrivando fino al quinto. Ventiquattro persone sono state medicate sul posto con l'ossigeno, due sono ancora ricoverate in ospedale per problemi respiratori a causa dei fumi inalati. In totale, fuori casa in via precauzionale ci sono 72 abitanti, ieri due famiglie hanno trascorso la notte in albergo.

I tecnici del Comune, insieme a polizia municipale, vigili del fuoco e operatori specializzati delle società fornitrici di gas ed elettricità, per tutta la giornata ispezioneranno ogni angolo dell'edificio, per valutarne la stabilità, i danni riportati e concedere il rientro in casa già nel pomeriggio ai residenti dei piani inferiori, lambiti in modo marginale dall'incendio.

Nel servizio le interviste al sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo e al capo di gabinetto, Maurizio Capozzo.