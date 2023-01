Maltempo: i danni in regione

Allerta arancione fino alle 8 di sabato. Poi ci sarà un leggero miglioramento delle condizioni meteo e diventerà di colore giallo. Ma sono previste ancora precipitazioni sparse e nevicate a quote superiori ai 400 metri.

In questi tre giorni sono stati più di mille gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in tutta la regione.

Il peggioramento delle condizioni meteo ha causato lo stop alle operazioni di recupero dal torrente Martorano delle bare interessate dal crollo del cimitero di Sant'Agata de' Goti. Al momento sono stati recuperati e identificati 11 feretri ancora chiusi e rimasti posizionati all'interno dei loculi nonostante la caduta. Si riprenderà domani mattina.

Si fa la conta dei danni nel salernitano: campi allagati, serre abbattute dal vento, danni ingenti alle coltivazioni.

Altro fronte critico è quello dell'Ofantina dopo la frana: squadre Anas al lavoro in coordinamento con il Ministero dei Trasporti. L'auspicio è la riapertura in modalità provvisoria di cantiere da lunedì 23. Ma il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe incidere sui lavori.

Circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco in Irpinia: il più delicato a Mirabella Eclano: grossi tronchi si sono incagliati sotto il ponte che passa sopra il fiume Calore, trascinati dalla corrente dopo l'esondazione dei giorni scorsi.