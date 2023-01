La scuola negata, manifestazione degli studenti del "Marconi"

Manifestano i ragazzi del "Marconi" di Giugliano: 1.400 iscritti, punto di riferimento nell'area a nord di Napoli per la formazione tecnica e professionale. La sede storica è inagibile da settembre. Le lezioni si tengono, provvisoriamente, in altre scuole del territorio. Il lockdown, la dad. E adesso le lezioni senza laboratori. Il timore - per questi ragazzi - è che il percorso di studi possa risolversi in un'occasione sprecata. La Città Metropolitana - che ha competenze sull'edilizia scolastica - è al lavoro per una sede alternativa. Una prima ipotesi di trasferimento a Melito, dicono da piazza Matteotti, fu ritenuta impraticabile da utenti e amministrazione locale.

Nel servizio, l'intervista a Salvatore Cioffi - Consigliere delegato Scuola della Città Metropolitana di Napoli