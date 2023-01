"Mi hanno puntato il coltello e hanno rubato i soldi delle offerte dei fedeli"

Indagini in corso per individuare i colpevoli della rapina con aggressione a mano armata all’interno della chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, a Torre Del Greco, in provincia di Napoli. Gli inquirenti hanno raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, all’interno e all’esterno della stessa parrocchia, che hanno ripreso fotogramma dopo fotogramma l’azione violenta. I due che a volto travisato sono entrati in chiesa, l’aggressione in sacrestia a don Raffaele Del Duca, che stava preparandosi a celebrare il Rosario e la messa delle 8 del mattino, il coltello puntato al fianco e la salita in canonica, dove il prete è stato costretto a dare ai due circa 1400 euro, i soldi delle offerte, prima di essere chiuso in camera da letto.

Al vaglio degli inquirenti anche le dichiarazioni della nipote del parroco, che ha visto i due uomini scendere in sacrestia e poi scappare, notando come la mano di uno dei due fosse di colore olivastro, elemento che potrebbe dare un’indicazione dell’origine di almeno uno dei rapinatori.

Forte la solidarietà della comunità locale, molto legata all’istituzione ecclesiastica e al significato che la presenza della chiesa ha per i cittadini della zona.