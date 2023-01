Minori in giro armati: tre feriti a Napoli

Non trova una fine il drammatico fenomeno dei minori, poco più che adolescenti, che girano armati con coltelli e lame, ritrovandosi a essere protagonisti di ferimenti e aggressioni. Due tredicenni e un quattordicenne, sono stati vittime di ferite di armi da taglio, in tre differenti episodi avvenuti a Napoli tra il centro storico e la periferia Est della città. Le dinamiche degli accoltellamenti sono al vaglio dei carabinieri che hanno acquisito i racconti delle vittime dopo essere intervenuti. Il primo si era recato in tarda serata al pronto soccorso della clinica Villa Betania insieme ai genitori, dove gli sono stati prescritti sette giorni di prognosi per la ferita. Il secondo, presentatosi all'ospedale Pellegrini per un taglio alla gamba, ha raccontato di essere stato ferito da un coetaneo. Dieci i giorni di prognosi per il minore. Il terzo, un quattordicenne di via Salvator Rosa, sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani, uno dei quali gli avrebbe sferrato un fendente all'addome. Gli aggressori lo avrebbero poi trascinato in strada per diversi metri fino all'intervento del padre della vittima. Il ragazzo è stato ritenuto guaribile in quindici giorni.