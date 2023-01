Napoli - Juve, attesa finita

Tutto pronto al Maradona per Napoli - Juventus. Fischio d'inizio alle 20:45.

Alcuni gruppi di tifosi del Napoli in ingresso alla Curva B dello stadio Maradona sono stati fermati all'ingresso dell'impianto perché portavano striscioni non autorizzati sugli scontri in autostrada con i tifosi della Roma.

Alcuni striscioni facevano riferimento proprio agli scontri di domenica scorsa e comunque non erano autorizzati. I tifosi che li portavano sono quindi usciti con gli striscioni e potrebbero entrare dopo averli riposti. Il controllo delle forze dell'ordine è molto attento all'esterno del Maradona dove intanto cresce l'attesa per l'inizio del match.

Il bus che porta la squadra azzurra è giunto allo stadioalle 19.15 accolto da fuochi d'artificio dei tifosi, centinaia dei quali hanno celebrato con cori l'arrivo della squadra di Spalletti.