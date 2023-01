Napoli - Juve può valere una stagione

E' vero mancano ancora tante, troppe partite alla fine del campionato. E' vero Milan e Inter sono da considerare in piena corsa, ma Napoli - Juve di venerdì sera al Maradona ha il sapore dello snodo cruciale, del match chiave che potrebbe dare una reale svolta alla stagione azzurra. A Castel Volturno Spalletti si coccola i suoi leader tecnici: il capocannoniere Osimhen, definito un leader, e l'asso Kvara difeso a spada tratta dall'allenatore in un periodo in cui la sua stella è un po' offuscata. Sicuramente di buon auspicio è il passaggio del turno in Coppa Italia da parte della Primavera. Negli ottavi gli azzurrini di Frustalupi hanno battuto per cinque a tre, dopo i calci di rigore, proprio la Juventus e ora, nei quarti, troveranno la Roma. Intanto, venerdì, previste corse aggiuntive della linea due della metropolitana per consentire un miglior deflusso degli spettatori al termine della partita contro i bianconeri.