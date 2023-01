Napoli - Juve, snodo cruciale della stagione

E' senza dubbio l'avversaria più temibile per il Napoli, al momento, perché è squadra in salute: la Juventus che venerdì sera arriverà al Maradona. Bianconeri reduci da otto successi consecutivi senza subire gol che li hanno portati fino al secondo posto a sette lunghezze dalla capolista azzurra. E' nella ripresa che Di Lorenzo e compagni dovranno prestare maggiore attenzione perché, se la classifica considerasse soltanto i secondi tempi, gli uomini di Allegri sarebbero primi con trentotto punti e, poi, finora, hanno realizzato sei reti negli ultimi cinque minuti di gara. Spalletti conosce le statistiche e non ha timori. Vi faremo venire l'ansia nelle prossime partite ha detto rispondendo ad una domanda, dopo la vittoria sulla Sampdoria. Un modo per caricare ulteriormente i suoi campioni d'inverno se ve ne fosse bisogno. Occhi puntati sul capocannoniere Osimhen, autore di dieci reti in campionato, che mai è andato a segno contro la Juve. E, poi, non ci sarebbe occasione migliore per ritrovare Kvaratskhelia, il gioiello georgiano apparso appannato contro Inter e Samp. Di ritrovare se stessa, dopo il ko col Milan e il pari col Toro, ha bisogno anche la Salernitana che riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio. Domenica c'è la difficile trasferta sul campo dell'Atalanta. Patron Iervolino resta vigile sul mercato. Sono giorni decisivi per l'eventuale chiusura dell'affare Sarr, mediano del Tottenham. L'ultima parola sulla cessione del giovane senegalese spetta ad Antonio Conte. In casa granata c'è cauto ottimismo.