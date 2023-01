Ottovolante Napoli: un record tira l'altro. E dalla Caf arrivano buone notizie

Il Maradona come un luna park e sull'ottovolante azzurro c'è posto per tutti. Otto vittorie consecutive in casa nell'era dei tre punti non erano mai arrivate e l'ultimo Napoli a ottenerne di più, 11, fu quello tricolore del 1990. Segnali.

A Fuorigrotta è caduta anche la Roma: prima l'aveva colpita Osimhen , che alla ventesima giornata ha già eguagliato il proprio record di gol in A toccando quota 14, poi l'ha affondata Simeone, il suo sostituto.

Mai banale il Cholito: terza rete dopo Cremonese e Milan, 6 punti in più per Spalletti. Riserva sì, ma d'oro pregiato. Segnali, anche questi.

Il Napoli vince in campo, praticamente sempre, e vince in tribunale, pur senza giocare: la corte d'appello federale ha pubblicato le motivazioni del -15 alla Juve, ribadendo che il club di De Laurentiis è stato escluso dal ricorso della Procura per non aver fatto scambi con i bianconeri.

Non solo: la penalizzazione alla Juve è frutto di un illecito reiterato e prolungato. Cosa vuol dire? Che il Napoli, appunto, rischia poco o nulla malgrado la riapertura delle indagini per l'acquisto di Osimhen.

A proposito di acquisti, la Salernitana aspetta Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona, ma serve che uno tra Bonazzoli e Botheim parta. Intanto si lavora all'esterno destro con un ritorno di fiamma per Ebosele dell'Udinese. De Sanctis ha fretta: il mercato chiude alle 20 del 31 gennaio.