Cosa c'è dietro le indagini sull'acquisto

Una piccola scossa. La notizia che la procura di Napoli ha chiesto altri sei mesi per indagare sull'acquisto di Victor Osimhen ha generato una lieve ansia tra i tifosi azzurri, alla luce del -15 inflitto di recente alla Juventus per il caso plusvalenze.

Ma dal club filtra ottimismo, anche perché siamo di fronte a due situazioni diverse. Il lavoro dei magistrati partenopei è un atto d'ufficio che nasce da rogatoria chiesta dai colleghi francesi.

Questi i fatti: nell'estate 2020 De Laurentiis versò 52 milioni nelle casse del Lille, cui andarono anche il portiere Karnezis e tre giocatori della Primavera, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, valutati complessivamente 21,3 milioni.

Ad aprile la giustizia sportiva ha già assolto il Napoli, smontando l'impianto accusatorio della procura federale e stabilendo l'impossibilità di un modello di valutazione corretto dei calciatori.

Dovrebbero emergere nuovi elementi per ribaltare quella sentenza e al momento siamo in una fase embrionale delle indagini. Non resta che attendere, a quanto pare fiduciosi: fino a giugno parlerà solo il campo.