Spalletti cambia il Napoli

Napoli-Cremonese si colora di rosa: al Maradona, per la prima volta in una gara di Coppa Italia, ci sarà una terna arbitrale tutta al femminile con Maria Sole Ferrieri Caputi coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Quello che si augurano i tifosi partenopei è celebrare un'altra serata a tinte azzurre dopo la lezione di calcio inflitta alla Juventus.

Per l'occasione il tecnico Luciano Spalletti farà ricorso prevedibilmente al turnover con il debutto di Salvatore Sirigu e Bartosz Bereszynski e il rilancio dal primo minuto di Raspadori e Simeone. La Cremonese non sarà la stessa battuta 4-1 allo Zini in campionato anche perché in panchina ci sarà Davide Ballardini al posto dell'esonerato Alvini.

E a proposito di nuovi allenatori, sono ore calde per la Salernitana: De Sanctis e Iervolino, riuniti a Roma, devono scegliere il sostituto di Davide Nicola, licenziato dopo la disfatta con l'Atalanta. Oltretutto sabato all'Arechi arriva il Napoli: un battesimo del fuoco per il tecnico che arriverà con Di Francesco, Semplici e D'Aversa indiziati principali, senza escludere colpi di scena.