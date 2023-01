Napoli e le storie di chi subì le leggi razziali e le deportazioni

Luciana Pacifici aveva appena nove mesi quando fu arrestata in virtù delle leggi razziali e deportata ad Auschwitz insieme alla sua famiglia: scappati a Lucca per evitare i bombardamenti, Luciana e i suoi non sfuggirono ai delatori che ne segnarono il destino. Alla piccola Luciana è dedicata una strada, nel borgo Orefici di Napoli, un tempo intitolata a Gaetano Azzariti, giurista e presidente del Tribunale della Razza.

La giornata della memoria a Napoli comincia così, con il ricordo dei martiri della Shoah e con l'omaggio alle pietre d'inciampo di piazza Bovio che portano i nomi della famiglia di Luciana Pacifici, interamente sterminata.

Al Maschio Angioino “L’Olocausto spiegato ai ragazzi”, con l'esibizione degli studenti dell'Istituto Foscolo-Oberdan e la mostra che documenta con illustrazioni e racconti l’antisemitismo tra Roma e Napoli negli anni ’40. In Prefettura, la consegna delle medaglie al valor civile sono un risarcimento morale per chi soffrì le conseguenze delle deportazioni.

Nel servizio le interviste a Lydia Schaperer, presidente comunità ebraica di Napoli, a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.