Napoli e Salernitana, rebus formazioni

La luce oltre la siepe. Il giorno di Salernitana-Napoli si avvicina. Sabato, ore 18, all'Arechi, è il momento del derby e tutto quello che è successo prima, meglio dimenticarlo. Sì, gli azzurri sono fuori dalla Coppa Italia, ma parliamo pur sempre della regina indiscussa della Serie A: un'altra vittoria e arriverà a 50 punti complessivi totalizzati nel girone d'andata, superando il proprio record di 48 stabilito da Sarri nel 2017-18. Al massimo Spalletti sarà un po' in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia, ma filtra ottimismo per il suo recupero, mentre è atteso a Castel Volturno, nelle prossime 48 ore, il portiere Gollini.

La Salernitana ha vissuto una settimana burrascosa: la batosta con l'Atalanta, l'esonero di Nicola, la ricerca del nuovo tecnico, il clamoroso dietrofront. Ma anche qui, inutile fasciarsi la testa: la zona retrocessione è lontana 9 punti, l'anno scorso al giro di boa la situazione era decisamente peggiore.

I numeri si commentano sempre da soli: sabato si affrontano il miglior attacco del campionato, quello del Napoli, con 44 gol segnati, e la peggior difesa, quella granata, con 35 reti al passivo. Confronto impari? Meglio non sbilanciarsi. Un derby è sempre un derby.