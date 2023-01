Napoli, ecco Gollini. Salernitana, in arrivo Crnigoj

L'ufficialità con l'ormai classico tweet di Aurelio De Laurentiis: benvenuto Pierluigi. Pierluigi Gollini, nuovo portiere del Napoli. Arriva in prestito, con diritto di riscatto, dalla Fiorentina. Strada inversa per Salvatore Sirigu che in azzurro non ha mai esordito e in viola si trasferisce a titolo definitivo.

Tre esperienze in Inghilterra - tra cui l'ultima, poco fortunata, al Tottenham - Gollini in Serie A ha giocato con Verona, Atalanta e Fiorentina. Solo tre presenze quest'anno in campionato. Arriva come solida alternativa a Meret.

Per il match di domenica sera, contro la Roma, il Napoli punta sul recupero di Kvaratskhelia. Il numero 77 ha svolto quasi tutta la seduta di allenamento col gruppo. Al Maradona fischierà Orsato. Massa, invece, dirigerà Lecce-Salernitana venerdì sera. I granata sono prossimi ad annunciare il quarto colpo di questa sessione di mercato: il centrocampista Domen Crnigoj del Venezia. Nazionale sloveno, ai granata segnò il suo primo gol in B nella stagione 20/21.

Buone chance di vedere in campo, già in Salento, William Troost-Ekong. Forze fresche per una difesa che sconta diverse assenze, ultima quella di Gyomber.