Napoli-Juventus, sfida al vertice

Lancia la palla nella metà campo avversaria, Max Allegri. Al tecnico della Juventus tocca il primo tempo della sfida tra allenatori, in conferenza stampa. In attesa delle parole di Spalletti, Allegri prova ad allentare la pressione sui bianconeri. Reduci da otto successi consecutivi, senza subire gol. E nelle condizioni - con una vittoria al Maradona - di entrare definitivamente nella scia del Napoli capolista.

Poche novità per quanto riguarda la squadra. Gli infortunati di lungo corso non recuperano. Mentre cresce pian piano la condizione di Federico Chiesa che proprio al Napoli - un anno fa - segnò il suo ultimo gol in campionato.

Tutti arruolabili, invece, in casa azzurra. L'undici titolare non dovrebbe riservare sorprese. Il Napoli - già campione d'inverno - affronta per la quarta volta la Juventus, potendo vantare almeno sette punti di vantaggio. E' già accaduto nell'88, nell'89 e - più recentemente - nel 2011.

Sul fronte tifosi, dopo gli scontri sull'A1 tra napoletani e romanisti, la riunione dell'Osservatorio ha prodotto poche novità. I biglietti per Napoli-Juve sono ormai quasi tutti venduti e in campo c'erano già le misure per le gare definite ad alto rischio. Rafforzati, comunque, i servizi di filtraggio e accompagnamento dei gruppi organizzati bianconeri. Mentre i supporter del Napoli attendono novità dal Casms sulle prossime trasferte.