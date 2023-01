Pazzi di gioia per il Napoli

Non hanno alcuna voglia di lasciar svanire le emozioni, i tifosi azzurri. La notte del Maradona. I cinque gol rifilati alla Juventus. La corsa in solitaria, in vetta alla classifica. L'apice di una stagione, finora, magica che mette a dura prova anche l'inossidabile scaramanzia.

Cinque reti in una sola partita di campionato, la Juve non le subiva dal '93. Capitò a Pescara. E il primo gol per gli abruzzesi lo segnò proprio Max Allegri.

"Con una prestazione così è tutto più facile" ha spiegato Spalletti in conferenza. Il suo Napoli non ha mai rinunciato a fare gioco. Dieci tiri nello specchio. Quasi il doppio dei passaggi riusciti rispetto alla Juve. Oltre - chiaramente - ai cinque gol. E alla gioia a fine gara, condivisa con i tifosi.

E il Napoli è già tornato ad allenarsi. Lavoro diverso per chi ha giocato e chi no. Nel mirino c'è la Coppa Italia. Martedì, alle 21, al Maradona contro la Cremonese.