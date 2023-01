Napoli-Juventus, botta e risposta tra Spalletti e Allegri

Replica subito Luciano Spalletti. Il basso profilo ricercato da Allegri non lo convince. La classifica, è vero, sorride al Napoli ma questo big match significa molto pure per la Juve, che non può nascondersi per storia e valore della rosa.

Proprio la storia, il dna, tornano utili al tecnico azzurro quando rimarca le diverse filosofie dei due club. Vincere è l'unica cosa che conta per i bianconeri. La ricerca della bellezza è, invece, un tema ricorrente nello stadio che porta il nome di Maradona.

E come a confermare quest'antica convinzione arriva un dato semplice. Diretto. Il Napoli ha il miglior attacco del campionato, la Juve la miglior difesa.

Spalletti avrà a disposizione l'intera rosa. In un Maradona che si avvia al tutto esaurito. Presenti anche 800 tifosi bianconeri. Dopo gli scontri tra napoletani e romanisti sull'A1, non è scattata la chiusura del settore ospiti. Solo rafforzati i controlli nelle fasi di accompagnamento e prefiltraggio.