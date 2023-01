Napoli, Kvara c'è. Salernitana, ufficiale Crnigoj

Occhi puntati su Kvaratskhelia: per affrontare la Roma di Mourinho, imbattuta dal derby del 6 novembre, Spalletti conta di poter fare affidamento sul talento georgiano, tornato in gruppo dopo aver smaltito l'influenza. Il numero 77 sarà fondamentale per scardinare la difesa giallorossa, quarta del campionato con 16 gol subiti, solo due in più degli azzurri che guidano anche questa graduatoria.

Recuperato anche Juan Jesus, prima convocazione per Pierluigi Gollini, il portiere arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto nello scambio con Sirigu.

Altra novità in casa Salernitana: ufficiale l'acquisto del centrocampista Domen Crnigoj. Nazionale sloveno in arrivo dal Venezia, è un centrale con buone doti di inserimento. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, in mattinata il primo allenamento. Sarà a disposizione di Davide Nicola già per la delicata sfida di venerdì a Lecce, dove a meno di sorprese partirà dal primo minuto l'altro nuovo arrivo, il difensore William Troost-Ekong, che il tecnico ha già allenato a Udine.

I pugliesi in casa hanno battuto Lazio e Atalanta e fatto soffrire il Milan: per la Salernitana tornare ai tre punti in una sfida contro una diretta concorrente sarebbe fondamentale.