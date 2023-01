Napoli, occhio alla Roma: a gennaio è la migliore in serie A

Giro di boa col vento in poppa. Classifica alla mano, alla fine del girone d’andata il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato.

Lo dicono i 50 punti, 12 più della seconda in classifica. Lo dicono i 46 gol segnati, come nessun’altra squadra di Serie A. Lo dice la bellezza del gioco che non ha bisogno di numeri per rivelarsi.

Spalletti ha costruito un capolavoro, Mourinho, suo prossimo rivale, ha avuto più difficoltà. Ma adesso è in risalita: a gennaio è l’unico ad aver fatto più punti degli azzurri con tre vittorie e un pari.

Niente paura, però: il tecnico del Napoli ha l’asso nella manica da giocare: Kvicha Kvaratskhelia. Assente a Salerno, è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica sarà l’uomo in più nella sua consueta posizione di esterno sinistro del tridente.

E’ lì, tra Celik e Mancini, che il georgiano può far danni, magari con l’appoggio di Elmas, tra i più in forma.

Ma soprattutto con l’appoggio del pubblico, perché i 50 mila del Maradona sognano un’altra grande notte: dopo aver travolto la Juve, c’è un altro scontro diretto da vincere, per far capire a tutti chi è che comanda quest’anno.