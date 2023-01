Kvara-Dybala accende Napoli-Roma

Dieci punti conquistati dopo il mondiale, tre vittorie e un pareggio nel mese di gennaio: è lo score con il quale si presenta la Roma al Maradona, appena due gol subiti nelle ultime quattro giornate per quella che è di fatto la terza miglior difesa del campionato.

I numeri sono di grande effetto, ma per il Napoli cambia poco: il cammino della squadra di Spalletti è già passato per situazioni difficili quanto e più di questa, e i 50 punti conquistati dal Napoli hanno di sicuro sugli avversari un impatto difficilmente eguagliabile.

Il lavoro della settimana è servito a recuperare Kvaratskhelia, la sfida nella sfida con Dybala è solo uno degli spunti che il match di domani sera offrirà agli oltre 50mila presenti a Fuorigrotta.

Il confronto tra i due allenatori regala ulteriore fascino, le questioni di ordine pubblico non dovrebbero far parte invece del menu del giorno: chiuso il settore ospiti, trasferta vietata ai romanisti dopo gli incidenti in autostrada dell'8 gennaio scorso, a parlare sarà solo il campo e chi lo calpesterà per 90 minuti.