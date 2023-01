Napoli-Roma, Spalletti: "Continuiamo a spingere sui pedali"

Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Roma, Luciano Spalletti usa una metafora ciclistica per esortare la propria squadra a spingere ancora sulla strada dello scudetto: “Dritti sui pedali, perchè se ci sediamo perdiamo terreno”. Poi l'elogio dell'avversario: “Dybala giocatore di qualità, in grado di mettere in ritmo tutti gli altri. Non dovremo mai commettere l'errore di sottovalutarli, rimarranno sempre attaccati alla partita”. Infine una battuta sui 60 anni di Mourinho: “Non mi ha invitato alla festa, ma riconosco che ha migliorato il calcio”