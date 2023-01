Napoli, testa alla Cremonese

Domenica di riposo per il Napoli prima della ripresa degli allenamenti perché, dopo l'euforia per il trionfo sulla Juve e per l'allungo sul Milan finito a meno nove dopo il pari di Lecce, c'è da tornare in campo. Alle porte l'esordio in Coppa Italia. Avversaria negli ottavi al Maradona, gara ad eliminazione diretta, la Cremonese, ultima in campionato, e fresca di cambio di allenatore: per sostituire l'esonerato Alvini è stato scelto Ballardini. Spalletti farà rifiatare i giocatori più utilizzati e darà spazio agli elementi che già più volte hanno dimostrato di essere all'altezza dei titolari. La rosa, d'altronde, è ampia e di qualità. Probabili i debutti di Sirigu in porta e Bereszynski sulla corsia destra in difesa, mentre, i centrali potrebbero essere Ostigard e Juan Jesus con Olivera a sinistra. A centrocampo Demme e Ndombele prenotano una maglia, mentre, là davanti si candidano Raspadori e Simeone pronti a non far rimpiangere le stelle Kvaratsckhelia e Osimhen