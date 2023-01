Neve a bassa quota e mareggiate lungo le coste

Le temperature in picchiata portano neve a bassa quota anche in Campania, in allerta meteo fino alla mezzanotte. Un'abbondante nevicata ha interessato l'Alta Irpinia ed ha retto il piano predisposto dalla Prefettura anche sui valichi autostradali dell'A16 Napoli-Canosa, senza particolari criticità. Resta alta l'attenzione sull'Ofantina, interessata da una frana. Nevica anche nel Vallo di Diano, nel Salernitano ed è sospesa la circolazione dei treni tra Romagnano e Buccino, sulla linea Battipaglia - Potenza, per l'erosione di parte della sede ferroviaria.

Cime imbiancate nel Sannio, dove il fiume Calore è rientrato sotto i livelli di guardia e si fa la conta dei danni dell'esondazione in località Pantano. A Sant'Agata dei Goti recuperata la metà delle bare cadute in un vallone dopo il cedimento di una parte del cimitero.

Abbondanti piogge e mareggiate con disagi in costiera amalfitana, dove le onde si sono spinte fin sulla statale fra i Comuni di Vietri sul mare, Minori ed Amalfi, invadendo locali e scantinati, rovesciando barche ed auto. Per tutto il giorno volontari e protezione civile al lavoro per rimuovere i detriti. A Pagani sono crollati due edifici abbandonati ed alcune famiglie sono state evacuate. A Casamicciola, sull'isola di Ischia, in 400 resteranno altre 24 ore fuori casa: sono i residenti nella zona rossa delimitata dopo l'alluvione del 26 novembre scorso.

Nell'alto Casertano, dopo la piena del Volturno che ha inondato centinaia di ettari decine di aziende agricole e zootecniche in ginocchio e non si contano gli interventi dei vigili del fuoco per persone bloccate in casa e senza corrente. Danni alle colture a cereali nel Cilento e nell'agro sarnese nocerino per coltivazioni frutticole ed orticole. Nell'area del Sele si è passati da 50 metri cubi di acqua caduti al secondo a seicento metri cubi di portata del fiume. La rottura degli argini lascia sott'acqua intere piantagioni di kiwi, serre e allevamenti di bufale.