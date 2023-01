Neve e pioggia sulla Campania, proroga dell'allerta meteo

Ancora 24 ore d'allerta, in Campania, per un'emergenza maltempo che terrà fuori dalle loro case almeno fino a martedì 400 cittadini di Casamicciola, sull'isola d'Ischia. Chi abita nelle zone a rischio secondo la mappa disegnata dopo l'alluvione di novembre dovrà rimanere in albergo o trovare una sistemazione autonoma.

La perturbazione, a partire dalla mezzanotte, riguarda, in particolare, la parte centro-settentrionale della Regione e le isole del Golfo di Napoli. Dopo una domenica caratterizzata da schiarite e mare calmo, capace di regalare un colpo d'occhio di grande suggestione sul Vesuvio imbiancato tanto da incoraggiare i turisti a spostarsi utilizzando traghetti ed aliscafi, le temperature si manterranno basse soprattutto nelle aree interne, dove il clima rigido preserva il manto nevoso sia in Irpinia che nel Sannio, oltre che sull'intero Vallo di Diano, località dove già ieri era scatta il piano neve per tenere libere strade ed autostrade.

Il maltempo ha provocato un guasto alla stazione dei ripetitori radio di Monte Sant'Angelo, al confine tra i Comuni di Tramonti e Cava de' Tirreni: i fulmini hanno mandato in tilt le linee telefoniche mobili in mezza Costiera Amalfitana. Mentre a Napoli, come spiega l'Ente Autonomo Volturno, a causa delle piogge è rimasta temporaneamente chiusa la fermata di Moregine della Circumvesuviana.