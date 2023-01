Nicola:" Col Milan faremo il nostro gioco, limitare non serve"

Più di trentamila spettatori attesi domani per il ritorno della Salernitana all'Arechi dopo la sosta per il Mondiale. Nel match delle 12:30 i granata avranno di fronte il Milan dell'ex Pioli che,a Salerno, ha vissuto la prima esperienza importante da allenatore della carriera. Il collega Nicola lancerà subito tra i pali il nuovo portiere Ochoa, al posto dell'infortunato Sepe. Fuori causa anche Mazzocchi, Maggiore e Gyomber e lo squalificato Candreva. Recupera Vilhena. Contro i campioni d'Italia in carica bisognerà correre, essere coraggiosi e proporre il nostro gioco. Limitare non serve ha detto in conferenza stampa Nicola. Il tecnico lancerà, per la prima volta dal primo minuto, Sambia da esterno destro e ragiona su chi affiancare a Radovanovic e Fazio in difesa, mentre, in attacco sembra certa la presenza dell'ex Piatek che in rossonero non ha brillato ed ha sete di rivincita. Sul mercato vicinissimo l'arrivo in prestito del centrocampista Nicolussi Caviglia di proprietà della Juve, ma in questa prima parte di stagione al Sud Tirol in B. Ceduto a titolo definitivo al Cosenza il portiere Micai.