Nuova evacuazione per 400 persone

Difficili i collegamenti con Ischia a causa del forte vento ma ancora più difficili le ore che attendono parte della cittadinanza di Casamicciola, comune devastato dall'alluvione dello scorso 26 novembre.

Con l'allerta meteo, stavolta arancione, circa 400 persone, residenti nelle aree più a rischio, saranno evacuate. Dalle prime ore del mattino bisognerà lasciare le case e raggiungere gli alberghi o le sistemazioni autonome individuate. Si ripeterà, dunque, quanto già accaduto lo scorso 9 gennaio quando l'allerta era di colore giallo. E le evacuazioni delle zone dove si corre maggior pericolo andranno avanti, in caso di allerte meteo, fino alla costituzione del presidio territoriale di protezione civile per il quale occorrono uomini, eventualmente da formare, e strumentazione da acquistare. In tutti i comuni ischitani resteranno chiuse le scuole.

Intanto alla Camera discussione del disegno di legge di conversione del decreto relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla frana. Il relatore Gianpiero Zinzi della Lega ha spiegato che, per ora, sono stati stanziati 57 milioni di euro. Dall'opposizione Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha detto: "Siamo perplessi sulle cifre ci sembra davvero poco". Il commissario per l'alluvione Legnini aveva parlato di una necessità di 500 milioni.