Omar, il migrante che sogna di diventare Presidente del Gambia

Omar Marong, nel 2013, a soli sedici anni, è partito di nascosto dal suo paese, il Gambia, per raggiungere l'Italia e studiare. In sei mesi di viaggio ha attraversato Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Libia e, poi, il mare dove è stato salvato da una nave della Marina. Lo sbarco a Pozzallo prima di Agrigento e finalmente Napoli dove, grazie alla sua tenacia e all'aiuto della comunità di Sant'Egidio, ancora vive e lavora in un negozio di abbigliamento.

Intanto ha studiato, Omar, che oggi ha 25 anni. Lo scorso dicembre ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche alla Federico II con una tesi sul Gambia e ora frequenta i corsi della magistrale in Relazioni Internazionali. In fondo al cuore due sogni. Avere sua madre accanto quando concluderà gli studi e poi, far ritorno, in patria per diventare ministro o Presidente.

Nel servizio l'intervista ad Omar Marong